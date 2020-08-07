На Тамбовщине прокуроры добились блокировки сайта с инструкцией по изготовлению взрывчатки

В Знаменском районе прокуратура во время мониторинга сети Интернет выявила сайт, на котором была размешена информация о поэтапном изготовлении взрывчатого вещества «Игданит» и принципе его действия.

Прокуроры обратилисьв Знаменский районный суд с административным исковым заявлением о признании информации на данном сайте запрещенной к распространению на территории РФ.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. В настоящее время страница заблокирована, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.