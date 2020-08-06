Руководитель тамбовской фирмы задолжал сотрудникам около 5 млн рублей зарплаты

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации по производству и сервисному обслуживанию техники специального назначения. Руководитель фирмы подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы».

По версии следствия, руководитель акционерного общества не выплачивал зарплату работникам с ноября прошлого года по январь этого года. В итоге перед сотрудниками образовалась задолженность почти в 5 миллионов рублей.

- В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на установление подлинного состояния финансово-хозяйственной деятельности организации и возможности выплаты задолженности по заработной плате, решается вопрос о назначении бухгалтерской судебной экспертизы. Сотрудниками следственного управления будет предпринят исчерпывающий комплекс мер по восстановлению нарушенных трудовых прав граждан, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.