В Тамбовской области бездомных собак и кошек усыпляли запрещенным препаратом

В Сампурском районе прокуратура выявила нарушения в деятельности одного из хозяйствующих субъектов. Как оказалось, специализированная организация ООО «Сампурский коммунальщик» на основании заключенного с администрацией района договора в марте этого года производила отлов бездомных животных с использованием запрещенного препарата.

Данное лекарственное средство направлено на бескровное умерщвление животных, что является грубым нарушением требований ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителя общества и главы администрации Сампурского района прокурором внесены представления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбвоской области.