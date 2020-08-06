За организацию интернет-магазина наркотиков под суд пойдут более 20 тамбовчан

В Тамбове 24 местных жителя обвиняются в совершении ряда преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях им вменяют следующие статьи: ч.2 ст.210 УК РФ «Участие в преступном сообществе», ч.3 ст.30, п. «а,г» ч.4, 5 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере».

По версии следствия, в 2018 году эти люди создали интернет-магазин, на сайте которого была представлена информация о наименовании наркотических средств, их стоимости, программах и ссылках, избранных для общения с покупателями. Преступное сообщество состояло из «организатора», «операторов», «кураторов», «оптовых курьеров», «фасовщиков и раскладчиков», «рекламщиков».

Некоторые из обвиняемых выполняли функции «оптовых закладчиков», получали оптовые партии наркотиков, расфасовывали их по разовым дозам, а затем делали закладки. Далее в дело вступали «розничные закладчики», которые сообщали покупателям координаты тайников.

- В рамках оперативных мероприятий правоохранительными органами из незаконного оборота изъято более 10 кг наркотических средств. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Тамбова для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.