В Тамбове капитально ремонтируют теплосети

Срок службы новых труб составит 30 лет Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В областном центре МУП «Тамбовтеплосервис» продолжает капремонт теплосетей. На данный момент работы идут на улице Покровской, 3А. Пришедшие в негодность трубы заменят на новые в пенополиуретановой изоляции. Их срок службы составит 30 лет. Известно, что здесь планируется заменить трубопроводов сети теплоснабжения общей протяженностью около 500 метров.

- Важнейшим направлением в работе предприятия в летний период этого года стала реконструкция участков тепловых сетей дворовых территорий, включенных в программу «Формирование современной городской среды». Изношенные трубы уже заменили на новые стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой по 12 адресам, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

Речь идет о следующих адресах:

- ул. Гастелло, 32;

- ул. Астраханская, 1/16, 1/19;

- ул. Астраханская, 194, 196, 198;

- ул. Новикова-Прибоя, 59;

- ул. Весенняя, 20, 22;

- ул. И. Франко, 20;

- ул. Астраханская, 16;

- ул. Островитянова, 17;

- ул. Аэрологическая, 26;

- ул. Физкультурников, 1, 3, ул. Солнечная, 12;

- ул. Т. Дерунец, 71, 73, 73А;

- ул. Пионерская, 10.