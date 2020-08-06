Еще
Радио
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Тамбове капитально ремонтируют теплосети

Старые трубы заменили на новые уже по 12 адресам
Ксения АлешинаКсенияАлешина
КомментироватьОставить комментарий
Срок службы новых труб составит 30 лет

Срок службы новых труб составит 30 лет

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В областном центре МУП «Тамбовтеплосервис» продолжает капремонт теплосетей. На данный момент работы идут на улице Покровской, 3А. Пришедшие в негодность трубы заменят на новые в пенополиуретановой изоляции. Их срок службы составит 30 лет. Известно, что здесь планируется заменить трубопроводов сети теплоснабжения общей протяженностью около 500 метров.

- Важнейшим направлением в работе предприятия в летний период этого года стала реконструкция участков тепловых сетей дворовых территорий, включенных в программу «Формирование современной городской среды». Изношенные трубы уже заменили на новые стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой по 12 адресам, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

Речь идет о следующих адресах:

- ул. Гастелло, 32;

- ул. Астраханская, 1/16, 1/19;

- ул. Астраханская, 194, 196, 198;

- ул. Новикова-Прибоя, 59;

- ул. Весенняя, 20, 22;

- ул. И. Франко, 20;

- ул. Астраханская, 16;

- ул. Островитянова, 17;

- ул. Аэрологическая, 26;

- ул. Физкультурников, 1, 3, ул. Солнечная, 12;

- ул. Т. Дерунец, 71, 73, 73А;

- ул. Пионерская, 10.