В Тамбове капитально ремонтируют теплосети

Срок службы новых труб составит 30 лет
Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова
В областном центре МУП «Тамбовтеплосервис» продолжает капремонт теплосетей. На данный момент работы идут на улице Покровской, 3А. Пришедшие в негодность трубы заменят на новые в пенополиуретановой изоляции. Их срок службы составит 30 лет. Известно, что здесь планируется заменить трубопроводов сети теплоснабжения общей протяженностью около 500 метров.
- Важнейшим направлением в работе предприятия в летний период этого года стала реконструкция участков тепловых сетей дворовых территорий, включенных в программу «Формирование современной городской среды». Изношенные трубы уже заменили на новые стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой по 12 адресам, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.
Речь идет о следующих адресах:
- ул. Гастелло, 32;
- ул. Астраханская, 1/16, 1/19;
- ул. Астраханская, 194, 196, 198;
- ул. Новикова-Прибоя, 59;
- ул. Весенняя, 20, 22;
- ул. И. Франко, 20;
- ул. Астраханская, 16;
- ул. Островитянова, 17;
- ул. Аэрологическая, 26;
- ул. Физкультурников, 1, 3, ул. Солнечная, 12;
- ул. Т. Дерунец, 71, 73, 73А;
- ул. Пионерская, 10.