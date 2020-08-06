Роспотребнадзор приостановил работу тамбовского санатория, где незаконно отдыхали дети

На горячую линию регионального управления Роспотребнадзора поступил звонок, в котором сообщалось о несанкционированном заезде организованной группы детей в санаторий «Сосны». Специалисты выехали с проверкой в оздоровительное учреждение, где данная информация подтвердилась.

Дело в том, что санаторий «Сосны» отказался участвовать в летней оздоровительной кампании 2020 года. В связи с этим в учреждении не проводилась санитарно-эпидемиологическая экспертиза и ему не выдавали соответсвующее заключение.

Сотрудники Роспотребнадзора установили, что на момент проверки в жилых домиках санатория было размещено 45 детей и три сопровождающих их тренера.

- На месте было возбуждено административное производство, составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности. Дальнейшее рассмотрение материалов дела будет проходить в районном суде Тамбовского района, - сообщает управление Роспотребнадзора по Тамбовской области.