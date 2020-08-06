В Тамбовской области парень во время ссоры с девушкой украл у нее мобильник и убежал

В отделение полиции пгт. Дмитриевка поступило сообщение от 21-летней девушки о том, что ее телефон был похищен. Стражи порядка выяснили, что во время выяснений отношений между ней и ее парнем, молодой человек украл у нее мобильник, после чего скрылся.

В ходе проведенных мероприятий пполицейские устновили личность нарушителя и задержали его. Мобильный телефон марки «Honor» был изъят и возвращен хозяйке.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ «Грабеж», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.