Еще
Радио
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове: COVID-19 заболела 5-месячная девочка

Общее число случаев заболевания на сегодняшний день – 6157
Татьяна ЧернышеваТатьянаЧернышева
КомментироватьОставить комментарий

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом достигло 6157 человек, из них 2160 перенесли болезнь бессимптомно. 5279 пациентов выздоровели, 36 умерли.

За последние сутки, 6 августа, инфекцию нашли у 27 жителей региона. Среди новых заболевших 8 мужчин и 17 женщин в возрасте от 19 до 73 лет, а также двое детей – девочки 5 месяцев и 6 лет.

- На госпитализации находятся 239 человек, из них диагноз «пневмония» у 172 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.