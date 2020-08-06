В страшной аварии на территории Тамбовской области погибли три человека, в том числе 4-летний ребенок

На трассе в Сампурском районе столкнулись две иномарки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбовской области ночью 6 августа произошла авария, в результате которой погибли 3 человека, в том числе маленький ребенок, и пострадали еще двое. Как рассказали в региональном УГИБДД, сообщение о ДТП на 528 км автодороги Р22 «Каспий» в Сампурском районе поступило в 2 часа 45 минут. На трассе лоб в лоб столкнулись автомобили «Киа Рио» и «Ренж Ровер». Все трое погибших находились в «Киа Рио»: 49-летняя женщина-водитель, 28-летний мужчина и 4-летняя девочка, которая, по предварительным данным, являлась внучкой женщины, управлявшей машиной. 49-летний водитель «Ренж Ровер» и его пассажирка этого же возраста доставлены в больницу.

В "Киа Рио" погибли три человека Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

- Установлено что оба транспортных средства следовали по федеральной трассе транзитом через Тамбовскую область, при этом водитель автомобиля «КИА РИО» двигался в направлении города Москва, - рассказали в УГИБДД по Тамбовской области. - На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС. Обстоятельства происшествия устанавливаются.