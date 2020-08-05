В Тамбове в районе набережной лопнул коллектор: стоки попали в Цну

В Тамбове 5 августа в 12 часов 30 минут произошла авария на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм, который проходит по ул. Рахманинова, 1а у ее пересечения с набережной.

Как рассказали в АО "Тамбовские коммунальные системы", в 13 часов бригады специалистов Водоканала приступили к устранению повреждения. Оказалось, что лопнула сеть, построенная в 1971 году из железобетонных труб. Износ повреждённого участка составляет 100 %. - В данный момент в устранении аварии задействовано 12 единиц специальной техники и три бригады специалистов, - сообщает пресс-служба АО "ТКС". - В течение двух часов ситуация локализовала. Организована временная схема работы коллектора без отключения потребителей. Работы продолжаются.

Из-за порыва трубы, стоки попали в канал. В связи с этим горожан просят пока воздержаться от посещения пляжей.

- С целью предупреждения возникновения угрозы здоровью тамбовчан временно запрещено купание в городской черте на всех пляжах, расположенных на канале реки Цна, - сообщает пресс-служба администрации города.