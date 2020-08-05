Из центра Тамбова собираются убрать колонию №1 и СИЗО

Учреждения ФСИН хотят перенести за город

Министр юстиции Константин Чуйченко, который сегодня с визитом находится в Тамбове, поддержал предложение региональных властей перенести следственный изолятор и исправительную колонию, расположенные в настоящее время на улице Мичуринской Тамбова, за пределы города.

Константин Чуйченко распорядился оказать содействие в решении этого вопроса, в рамках полномочий Минюста России. Сейчас решено определить новое место для размещения объединенного помещения для учреждений исполнения наказаний. Со стороны министерства юстиции РФ будет оказана поддержка для включения доработанного и согласованного проекта переноса и строительства нового исполнительного комплекса в федеральную целевую программу.

- Место, где сейчас находятся изолятор и колония, будет включено в план комплексного развития территории, чтобы с учетом мнения жителей определить его дальнейшую судьбу, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.