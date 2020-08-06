В тамбовском молодежном театре начали ремонтировать зрительный зал

Количество посадочных мест будет увеличено после ремонта Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В тамбовском молодежном театре отремонтируют зрительный зал за 2,2 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. Там уже приступили к работам и демонтировали старые кресла, которые в дальнейшем заменят на новые.

- Новые кресла будут в двух оттенках зеленого цвета - такое своеобразное цветовое зонирование. Кресла тяжелые, ортопедические, с поясничной поддержкой. Одним словом, удобные и комфортные. Надеемся, что совсем скоро наши любимые зрители оценят их достоинству вместе с обновленным залом. И раскрою секрет — количество посадочных мест в зале после ремонта будет увеличено. Было 249, станет 255. Мы планируем добавить страфонтены - самостоятельно установленные откидные сиденья рядом с основным рядом кресел в театральном зале, которые будут соответствовать облику зрительного зала и установленным креслам по стилю и размеру, - сказал заместитель директора театра Павел Засоба.

Кроме того, рабочие займутся циклевкой паркета в большом зале - с помощью специального станка они удалят старый лак, а на готовый отциклеванный пол нанесут новое защитное покрытие.