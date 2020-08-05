В Тамбове работал незаконный ломбард

Прокуратура Октябрьского района провела проверку деятельности магазина «Скупка», расположенного на Моршанском шоссе города Тамбова. Здесь можно купить или продать бывшие в употреблении вещи. Но, как выяснилось, под залог вещей здесь также предоставляли займы, что является прерогативой ломбардов. Разрешения заниматься таким видом деятельности у предпринимателя нет. По закону это является административным правонарушением, за которое должностным лицам грозит штраф в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; юридическим лицам - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

- По результатам проверки в отношении предпринимателя прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.14.56 КоАП РФ, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Материалы направлены для рассмотрения в мировой суд.