В Тамбове школьники пытались украсть аккумулятор с машины

В Тамбове на улице Михайлова двое 16-летний подростков попытались вытащить из под капота автомобиля «ВАЗ-2106» аккумулятор. Правда, сделать этого им не удалось. Школьники услышали шум и убежали. Когда владелец «шестерки» увидел открытый капот, то обратился в органы правопорядка.

В результате розыска стражи порядка задержали школьников. По словам юношей, они решили немного подзаработать, поэтому и пошли на кражу аккумулятора, который в дальнейшем собирались продать. Установлено, что ранее они уже имели проблемы с законом.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.