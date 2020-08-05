В Котовске загорелся хлебозавод

Огонь охватил чердачное помещение

4 августа на хлебозаводе города Котовска произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило от работника предприятия на пульт единой дежурно-диспетчерской службы города в 10 часов 11 минут. На место происшествия выехали сотрудники скорой медицинской помощи, полиции, газовой службы, энергетики, два наряда ПСЧ №9. Как выяснилось. Выяснилось, пожар произошел на площади 10 кв. метров в чердачном помещении одного из производственных цехов. В нем никто не пострадал.

- В 10 часов 25 минут огонь локализовали, - сообщает пресс-служба администрации города Котовска. – Сейчас проводится проверка, устанавливается причина пожара, виновные, а также сумма материального ущерба.

Фото пресс-службы администрации Котовска