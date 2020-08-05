Тамбовчанин торговал паленым алкоголем из гаража
В отдел полиции № 2 города Тамбова поступило сообщение о незаконной продаже спиртного в гараже по улице Астраханской. Эта информация вскоре подтвердилась. Выяснилось, что 59-летний местный житель предприниматель обеспечивал продукцией любителей дешевого алкоголя.
Полицейские обнаружили в гараже ящики со спиртным различных наименований. Всего стражи порядка изъяли и отправили на экспертизу 75 литров алкоголя.
- В отношении тамбовчанина составлен протокол об административном правонарушении. Если экспертиза покажет, что паленое спиртное опасно для жизни и здоровья граждан, то помимо штрафа предпринимателя может ожидать еще и уголовная ответственность, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU