2020-08-05T16:02:58+03:00
Происшествия

Тамбовчанин торговал паленым алкоголем из гаража

Полицейские изъяли 75 литров спиртного
Ксения АЛЕШИНА
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В отдел полиции № 2 города Тамбова поступило сообщение о незаконной продаже спиртного в гараже по улице Астраханской. Эта информация вскоре подтвердилась. Выяснилось, что 59-летний местный житель предприниматель обеспечивал продукцией любителей дешевого алкоголя.

Полицейские обнаружили в гараже ящики со спиртным различных наименований. Всего стражи порядка изъяли и отправили на экспертизу 75 литров алкоголя.

- В отношении тамбовчанина составлен протокол об административном правонарушении. Если экспертиза покажет, что паленое спиртное опасно для жизни и здоровья граждан, то помимо штрафа предпринимателя может ожидать еще и уголовная ответственность, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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