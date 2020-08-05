В Тамбовском районе задержаны закладчики героина

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:28:08+03:00

Мужчины успели сделать четыре тайника с наркотиками в селе Покрово-Пригородное

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В селе Покрово-Пригородне сотрудники полиции задержали двоих 33-летних мужчин, распространявших наркотики. Им удалось сделать четыре закладки с героином весом по 2 грамма возле нескольких домов по улице Советской.

- Задержанных тамбовчан доставили в отдел полиции для дачи показаний. Изъятые наркотики отправлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU