В Тамбовском районе задержаны закладчики героина
Мужчины успели сделать четыре тайника с наркотиками в селе Покрово-Пригородное
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В селе Покрово-Пригородне сотрудники полиции задержали двоих 33-летних мужчин, распространявших наркотики. Им удалось сделать четыре закладки с героином весом по 2 грамма возле нескольких домов по улице Советской.
- Задержанных тамбовчан доставили в отдел полиции для дачи показаний. Изъятые наркотики отправлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU