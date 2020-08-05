Топ-5 популярных у тамбовчан мест летнего отдыха

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:59:32+03:00

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Теплое лето спровоцировало настоящий бум на городских и пригородных пляжах. Так на пляже «Изумрудный» у «Кривого моста» в июне-июле 2020 года отмечен взрывной рост интернет-трафика — в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с тем, что многие тамбовчане во время режима самоизоляции предпочли отправиться на дачи и продолжают проводить лето за городом даже после снятия ряда ограничений. Загорать, купаться, снимать сторис и делиться сэлфи в соцсетях предпочитают отдыхающие на пляжах «Дачный» и «Спортивный» на Рассказовском шоссе. В июне-июле этого года интернет-трафик здесь вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. В топ любимых летних мест горожан вошел пляж «Эльдорадо» на Набережной. Любители солнца и загара этим летом пользовались мобильным интернетом на 35% активнее, чем в прошлом году. Отдыхающие на берегу и в Центральном парке с удовольствием делятся в социальных сетях яркими закатами на Цне или смотрят короткие видео на YouTube. Замыкают пятерку лидеров пригородные пляжи — в селе Бокино и поселке Тригуляй. Здесь приезжие горожане и местные жители пользовались интернетом на 30% активнее, чем в прошлом году. Больше всего здесь «сидят» в соцсетях и читают книги в онлайн-библиотеках. «Официально купальный сезон в Тамбове в связи с пандемией начался только в конце первого летнего месяца. В жарком июне тысячи горожан отправились отдыхать у водоемов. На пляжах люди не только загорают и купаются, но и параллельно продолжают решать рутинные вопросы по телефону, снимать фото и видео и делиться ими в соцсетях или месенджерах. Чтобы быстрый мобильный интернет и надежная связь всегда были под рукой, мы модернизировали сеть LTE в популярных местах отдыха горожан – в Центральном парке, на пляжах в районе Рассказовского шоссе и у «Кривого моста». Теперь 4G-интернет безотказно и быстро работает и на многолюдной городской набережной, и на удаленных пляжах в районах Тамбовщины», — сказал директор МТС в Тамбовской области Александр Мудрецов.

ИСТОЧНИК KP.RU