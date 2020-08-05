Тамбовчане смогут написать краеведческий диктант как очно, так и онлайн
На Тамбовщине 26 сентября в 12 часов в третий раз пройдет региональная просветительская акция Краеведческий диктант, организатором которой является областная научная библиотека им. А. С. Пушкина. Известно, что принять участие в ней можно будет как очно, так и онлайн.
- По традиции организаторы заявляют Краеведческий диктант как семейную массовую акцию. Молодые семьи с маленькими детьми также смогут принять в ней участие – на время диктанта в библиотеке будет работать детская площадка с аниматорами. Те же, кто по разным причинам не сможет побывать в этот день в Пушкинской, смогут написать диктант онлайн: в полдень 26 сентября на официальном сайте библиотеки появится активная ссылка на задания, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.
Акция будет проходить в Пушкинской библиотеке Тамбова с соблюдением всех мер профилактики COVID-19. Участников обяжут использовать санитайзеры и защитные маски, а также соблюдать дистанцию при рассадке.
Добавим, что в текущем году акция посвящена участию Тамбовской области в Великой Отечественной войне и вкладу наших земляков в Победу.
ИСТОЧНИК KP.RU