Тамбовчане смогут написать краеведческий диктант как очно, так и онлайн

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:23:59+03:00

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На Тамбовщине 26 сентября в 12 часов в третий раз пройдет региональная просветительская акция Краеведческий диктант, организатором которой является областная научная библиотека им. А. С. Пушкина. Известно, что принять участие в ней можно будет как очно, так и онлайн.

- По традиции организаторы заявляют Краеведческий диктант как семейную массовую акцию. Молодые семьи с маленькими детьми также смогут принять в ней участие – на время диктанта в библиотеке будет работать детская площадка с аниматорами. Те же, кто по разным причинам не сможет побывать в этот день в Пушкинской, смогут написать диктант онлайн: в полдень 26 сентября на официальном сайте библиотеки появится активная ссылка на задания, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Акция будет проходить в Пушкинской библиотеке Тамбова с соблюдением всех мер профилактики COVID-19. Участников обяжут использовать санитайзеры и защитные маски, а также соблюдать дистанцию при рассадке.

Добавим, что в текущем году акция посвящена участию Тамбовской области в Великой Отечественной войне и вкладу наших земляков в Победу.

ИСТОЧНИК KP.RU