Тамбовчанин зарезал хозяев дома, к которым пришел выпить

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:02:25+03:00

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В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 33-летнего жителя Знаменского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц», ст. 116 УК РФ «Побои»,, ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».

Как установило следствие, вечером, 19 декабря 2019 года, обвиняемый встретил в магазине «Алкобренд» Знаменского района своих знакомых — мужчину и женщину, после чего пошел к ним в гости для совместного распития алкоголя. Во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник зарезал хозяев дома.

После совершения двойного убийства, мужчина отправился в Тамбов. Он позвонил своей подруге, к которой затем приехал с бутылкой водки. В гостях он продолжил пить в компании незнакомых ему супругов, которые также находились в доме у девушки. В ходе распития спиртного злоумышленник беспричинно ударил кулаком по лицу женщину, после чего нанес несколько ударов по голове ее мужу. Кроме того, приставил нож к горлу последнего и угрожал убийством.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU