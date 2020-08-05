2020-08-05T11:21:13+03:00
Происшествия

В Тамбове велосипедист попал под колеса «Porsche Cayenne»

35-летнего мужчину с травмами доставили в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Авария произошла около тамбовского ГУМаАвария произошла около тамбовского ГУМаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадал велосипедист, произошла 4 августа в 19 часов 15 минут на улице Советской в районе дома №122 города Тамбова, в районе ГУМа. По данным регионального УГИБДД, 21-летний водитель автомобиля «Porsche Cayenne наехал на 35-летнего велосипедиста.

- В результате ДТП мужчина получил травмы. Велосипедиста доставили в городскую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Велосипедист угодил под колеса иномарки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Велосипедист угодил под колеса иномаркиФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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