Коронавирус в Тамбове, последние новости на 5 августа: COVID-19 нашли у 3-летнего ребенка
За последние сутки в регионе 27 заболевших
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В Тамбовской области за последние сутки, 5 августа, выявили еще 27 человек, заболевших коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся сейчас составляет 6130, из них 5259 выздоровели, 36 умерли.
Среди новых заболевших 7 мужчин и 19 женщин в возрасте от 21 до 85 лет, а также 3-летняя девочка.
- На госпитализации находятся 245 человека, из них диагноз «пневмония» у 176 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU