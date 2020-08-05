Коронавирус в Тамбове, последние новости на 5 августа: COVID-19 нашли у 3-летнего ребенка

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:40:22+03:00

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В Тамбовской области за последние сутки, 5 августа, выявили еще 27 человек, заболевших коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся сейчас составляет 6130, из них 5259 выздоровели, 36 умерли.

Среди новых заболевших 7 мужчин и 19 женщин в возрасте от 21 до 85 лет, а также 3-летняя девочка.

- На госпитализации находятся 245 человека, из них диагноз «пневмония» у 176 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU