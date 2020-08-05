В Тамбовской области загорелся грузовой поезд

Тепловоз загорелся ранним утром

Ночью 5 августа в Тамбовской области, между станциями «Пушкари» и «Тамбов» загорелся грузовой поезд «Ртищево-Кочетовка». Сообщение о ЧП поступило от очевидцев в 3 часа 50 минут. В РЖД позже уточнили, что пожар произошел в одной из секций тепловоза.

Первое пожарное подразделение прибыло на место в 4 часа 10 минут. Площадь пожара, произошедшего в теплокомплексе, составила 6 кв. м. Всего же на месте работали 2 пожарных расчета и звено газодымозащитной службы. К ликвидации пожара привлекались 20 человек и 6 единиц техники, от МЧС России 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

Пожар ликвидировали 20 человек

- Пострадавших в происшествии нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области. – В 4 часа 25 минут пожар локализовали, а в 4 часа 53 минут полностью ликвидировали.

По участку железной дороги, где произошло ЧП, не могли двигаться грузовые поезда. 8 составов пришлось задержать на 80-90 минут.

Движение восьми грузовых поездов пришлось задержать

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области