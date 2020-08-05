Нетрезвый тамбовчанин угнал чужой автомобиль, чтобы съездить в гости

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:42:25+03:00

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2 августа 50-летний житель села Староюрьево припарковал свой автомобиль «Лада Приора» на улице Новопоселенной у дома № 3. На следующий день автомобиля на месте он не обнаружил. О случившемся мужчина сообщил в полицию. Стражи порядка выяснили, в каком направлении уехала машина, а вскоре выяснили, что похожий автомобиль видели в соседнем селе. Похититле и автомобиль нашли. Выяснилось, что угонщиком был 58-летний житель села Староюрьево. Будучи нетрезвым, он решил отправиться к свои родственникам и поэтому похитил машину.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобиле или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU