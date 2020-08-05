Мичуринск стал литературным городом России
Торжественная церемония присвоения почетного звания запланирована на следующий месяц
Помимо наукограда это звание присвоили еще пяти малым российским городамФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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Секретариат Союза писателей России присвоил Мичуринску звание «Литературный город России». В список также вошли еще пять малых городов: Анапа (Краснодарский край), Ишим (Тюменская область), Тара (Омская область), Таруса (Калужская область) и Трубчевск (Брянская область).
- Церемонию присвоения почетного звания планируют провести в наукограде в следующем месяце. С этой целью Мичуринск посетят представители Союза писателей России, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.
ИСТОЧНИК KP.RU