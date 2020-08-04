В этом году в Мичуринске установят два светофора

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:22:28+03:00

На эти цели собираются потратить около 800 млн рублей

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В текущем году в Мичуринске установят светофоры на двух нерегулируемых пешеходных переходах. Речь идет об участках дороги на Липецком шоссе в районе автовокзала и возле ТОГБУЗ «Мичуринская городская больница имени С.С. Брюхоненко».

Как сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска, на обустройство светофорных объектов будет выделено порядка 800 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU