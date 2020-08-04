2020-08-04T16:22:28+03:00
Общество

В этом году в Мичуринске установят два светофора

На эти цели собираются потратить около 800 млн рублей
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В текущем году в Мичуринске установят светофоры на двух нерегулируемых пешеходных переходах. Речь идет об участках дороги на Липецком шоссе в районе автовокзала и возле ТОГБУЗ «Мичуринская городская больница имени С.С. Брюхоненко».

Как сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска, на обустройство светофорных объектов будет выделено порядка 800 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сосновском районе прокуроры нашли опасные детские плошадки
В Тамбовскую область придет аномальная жара
В колонию на Тамбовщине пытались доставить мобильники для осужденных
В этом году в Мичуринске установят два светофора
В Котовске дважды чуть не загорелся дом из-за оставленного на плите варенья
Тамбовские следователи стали героями проекта «География следствия»
В Мичуринске мужчину задержали во время сбора марихуаны на пустыре
На Тамбовщине под колеса авто попал 3-летний ребенок
Жителя Тамбовской области осудили за нецензурную брань в адрес полицейских
В Тамбове участниками аварии стали сразу четыре машины
ФК «Тамбов» пополнился 39-летним голкипером из самарских «Крыльев Советов»
Мошенница обманула тамбовчанина на 2 млн рублей при продаже дома
Тамбовские выпускники узнали результаты ЕГЭ по биологии и иностранным языкам