2020-08-04T18:04:23+03:00
Общество

В Сосновском районе прокуроры нашли опасные детские плошадки

Часть некоторых конструкций сгнила и пришла в негодность
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Сосновского района выявила ряд нарушений во время проверок детских площадок и игрового оборудования, расположенных на территории образовательных учреждений.

Установлено, что игровое оборудование не обновлялось в течение долгого времени. Некоторые конструкции уже пришли в негодность, от них отслаивается краска. Кроме того, часть деревянных конструкций сгнила, что представляет реальную угрозу для жизни и здоровья детей.

Также в учреждениях используются качели с жестким подвесом, не проводится регулярное обслуживание оборудования, а именно подтягивание узлов крепления, замена крепежных деталей, частей и структурных элементов оборудования.

- По результатам проверки прокуратурой вынесено 9 постановлений о возбуждении в отношении виновных лиц дел об административных правонарушениях, которые находятся в стадии рассмотрения, внесено 6 представлений об устранении выявленных нарушений закона, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области. - Наказание для должностных лиц предусматривает штраф до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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