2020-08-04T17:29:29+03:00
Общество

В Тамбовскую область придет аномальная жара

Столбики термометров поднимутся до 30-33 градусов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В ближайшие несколько дней в Тамбовской области установится аномально жаркая погода. По данным тамбовского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во второй половине дня 5-7августастолбики термометров поднимутся до 30-33 градусов.

- Это может стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, конденсаторных систем, систем высоковольтного снабжения. Также из-за деформации полотна возможны нарушения в работе железнодорожного транспорта, - напоминает пресс-служба администрации города Тамбова.

Кроме того, в жаркую погода возрастает вероятность пожаров. По данным МЧС, с 5 августа местами на территории Тамбовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность V класс. Если вы обнаружили очаг возгорания, немедленно сообщите об этом в службу спасения по телефонам: 01 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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