В Тамбовскую область придет аномальная жара
В ближайшие несколько дней в Тамбовской области установится аномально жаркая погода. По данным тамбовского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во второй половине дня 5-7августастолбики термометров поднимутся до 30-33 градусов.
- Это может стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, конденсаторных систем, систем высоковольтного снабжения. Также из-за деформации полотна возможны нарушения в работе железнодорожного транспорта, - напоминает пресс-служба администрации города Тамбова.
Кроме того, в жаркую погода возрастает вероятность пожаров. По данным МЧС, с 5 августа местами на территории Тамбовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность V класс. Если вы обнаружили очаг возгорания, немедленно сообщите об этом в службу спасения по телефонам: 01 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU