Тамбовские следователи стали героями проекта «География следствия»

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:00:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи СУ СКР по Тамбовской области стали участниками проекта «География следствия», который рассказывает об их работе и приводит примеры раскрытия реальных дел. Одним из таких громких преступлений стало убийство егеря, которое произошло в ноябре 2017 года. Сообщение об исчезновении 49-летнего сотрудника заказника «Нижневоронинский» поступило тогда в Уваровский МСО СУ СК России по Тамбовской области.

Прибывшие в район следователи и криминалисты выяснили, что егерь собирался поехать в лес, чтобы поймать с поличным браконьера, поэтому охотник сразу стал подозреваемым номер один. Мужчина не смог долго отрицать свою причастность и рассказал о несчастном случае на охоте – якобы увидел кабана и выстрелил в него, а когда подошел ближе, то понял, что ранил человека. Такая версия вызвала сомнения у следователей. Сопоставив результаты проведенных экспертиз с обстановкой места происшествия, следствие установило истинную картину произошедшего - бывший егерь выследил в лесу браконьера и достал телефон, чтобы вызвать инспекторов. В это время охотник умышленно выстрелил в него, а затем расстрелял бросившихся на защиту хозяина собак. Версию о несчастном случае он доказывал и в ходе судебного разбирательства, однако следствие представило неопровержимые доказательства его истинного мотива. Сейчас за убийство егеря мужчина отбывает наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Также тамбовские следователи установили и задержали мужчин, которые совершили разбойное нападение на водителя большегруза.

Жертвой двоих уроженцев Дагестана стал водитель грузовика белорусской транспортной компании. Тело дальнобойщика с огнестрельными ранениями в лесополосе случайно обнаружил автомобилист, свернувший отдохнуть с дороги.

После изучения данных камер видеонаблюдения удалось установить, что после убийства водителя, похищенный грузовик двигался уже под другими номерами и весь путь его сопровождал автомобиль, принадлежащий организатору преступлений, уже несколько лет проживавшего в Московской области, где он занимался ремонтом грузовых автомобилей и проживал в автосервисе. В ходе его осмотра были обнаружены различные виды оружия и боеприпасов, в том числе и то, из которого был убит дальнобойщик, а также оборудование для изготовления регистрационных знаков.

Неподалеку, на одной из стоянок, находился и похищенный автомобиль. Перевозимый груз подельники сдали на металлолом и уехали в Дагестан, где позже были задержаны и доставлены в Тамбовскую область. Приговором суда организатору, отрицавшему причастность к совершенным преступлениям, назначено наказание в виде 21 года лишения свободы, его подельник проведет в колонии 9 лет.

География следствия.На тамбовской земле удивительным образом переплелись культура, история и живописная природа - красивые леса, луга, родники. Тамбовщина славится своими плодородными землями, разнообразной флорой и фауной, а также местами, где хранится память об известных людях. Здесь жили, трудились и добивались больших успехов многие известные люди. Например, ботаник и селекционер Иван Мичурин и великий русский композитор Сергей Рахманинов. Тамбовская область признана самым экологически благополучным регионом страны. Лес занимает особое место среди природных объектов. Для сохранения и воспроизводства флоры и фауны в области функционируют государственный природный заповедник, заказники регионального значения и около ста памятников природы. В 2013 году перечень особо охраняемых природных территорий пополнил заказник «Нижневоронинский». Он создан в давнем охотничьем месте. Многие местные жители с пониманием отнеслись к запрету охоты в этом месте, но были и те, кто счел это личным оскорблением, и продолжил охотиться. Одним из таких несогласных, считавших, что в «лесу зверя хватит на всех», был 58-летний мужчина, который регулярно появлялся в заказнике с оружием, однако поймать его на браконьерстве никак не удавалось. В ночь на 10 ноября 2017 года в Уваровский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Тамбовской области поступает сообщение об исчезновении 49-летнего мужчины - внештатного сотрудника заказника «Нижневоронинский». Много лет он отработал там егерем, а после сокращения ставки безвозмездно, по зову сердца, продолжал выполнять привычные функции. За годы работы лес стал для него вторым домом. Прибывшие в отдаленный район следователи и криминалисты выяснили, что бывший егерь собирался поехать в лес, чтобы поймать давнего браконьера с поличным, поэтому тот сразу стал подозреваемым номер один. Мужчина не смог долго отрицать свою причастность и рассказал о несчастном случае на охоте якобы увидел кабана и выстрелил в него, а когда подошел ближе, то понял, что ранил человека своего давнего оппонента. Изложенные обстоятельства сразу вызвали у следователей и криминалистов сомнения. Сопоставив результаты проведенных экспертиз с грамотно зафиксированной обстановкой места происшествия, следствие установило истинную картину произошедшего - бывший егерь выследил в лесу браконьера и достал телефон, чтобы вызвать инспекторов. В это время охотник умышленно выстрелил в него, а затем расстрелял бросившихся на защиту хозяина собак. Версию о несчастном случае он доказывал и в ходе судебного разбирательства, однако следствие представило неопровержимые доказательства его истинного мотива. Сейчас за убийство егеря злоумышленник отбывает наказание в виде 8 лет лишения свободы. Профессионализм сотрудников следственного управления позволили изобличить и задержать злоумышленников, пытавшихся зарабатывать «на жизнь» разбойными нападениями на водителей большегрузовов на крупных федеральных трассах. Двое уроженцев Дагестана, погорели на первом же деле, хотя, казалось, что все продумали до мелочей. Их жертвой стал водитель грузовика белорусской транспортной компании. Тело дальнобойщика с огнестрельными ранениями в лесополосе случайно обнаружил автомобилист, свернувший отдохнуть с дороги. После изучения данных камер видеонаблюдения удалось установить, что после убийства водителя, похищенный грузовик двигался уже под другими номерами и весь путь его сопровождал автомобиль, принадлежащий организатору преступлений, уже несколько лет проживавшего в Московской области, где он занимался ремонтом грузовых автомобилей и проживал в автосервисе. В ходе его осмотра были обнаружены различные виды оружия и боеприпасов, в том числе и то, из которого был убит дальнобойщик, а также оборудование для изготовления регистрационных знаков. Неподалеку, на одной из стоянок, находился и похищенный автомобиль. Перевозимый груз подельники сдали на металлолом и с «первым заработком» уехали на «малую родину», где позже были задержаны и доставлены в Тамбовскую область. Приговором суда организатору, отрицавшему причастность к совершенным преступлениям, назначено наказание в виде 21 года лишения свободы, его подельник проведет в колонии 9 лет. Итогом грамотной организации работы следственного управления СК России по Следователями и следователями-криминалистами следственного управления расследованы ряд других не менее сложных уголовных дел, совершенных на территории области и сегодня можно с уверенностью сказать, что следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области является слаженным подразделением, в котором работают профессионалы своего дела, способным выполнить любую поставленную задачу.

ИСТОЧНИК KP.RU