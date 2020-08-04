В Котовске дважды чуть не загорелся дом из-за оставленного на плите варенья
В многоквартирном доме, расположенном на ул. Котовского, 11 города Котовска едва не случился пожар. Сообщение о дыме, который валит из квартиры, поступил от местных жителей 4 августа в 8 часов 43 минуты. Приехавшие пожарные выяснили, что дома никого нет, и взломали дверь квартиры. Выяснилось, что причиной переполоха стала оставленная на плите без присмотра кастрюля, в которой варилось варенье. В какой-то момент оно начало подгорать и чадить. Оказалось, что хозяйка квартиры ушла в магазин, не выключив газ. Сейчас в доме проветривают квартиры.
- Аналогичный случай произошел в этом доме три недели назад, когда хозяйка также поставила варить варенье и уснула, - сообщает пресс-служба администрации Города Котовска. - В результате также произошло задымление.
Фото пресс-службы администрации г. Котовска
ИСТОЧНИК KP.RU