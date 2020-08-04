2020-08-04T15:40:19+03:00
Происшествия

В Котовске дважды чуть не загорелся дом из-за оставленного на плите варенья

ЧП произошли с разницей в три недели
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Беспечность могла привести к ЧПБеспечность могла привести к ЧП
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В многоквартирном доме, расположенном на ул. Котовского, 11 города Котовска едва не случился пожар. Сообщение о дыме, который валит из квартиры, поступил от местных жителей 4 августа в 8 часов 43 минуты. Приехавшие пожарные выяснили, что дома никого нет, и взломали дверь квартиры. Выяснилось, что причиной переполоха стала оставленная на плите без присмотра кастрюля, в которой варилось варенье. В какой-то момент оно начало подгорать и чадить. Оказалось, что хозяйка квартиры ушла в магазин, не выключив газ. Сейчас в доме проветривают квартиры.

- Аналогичный случай произошел в этом доме три недели назад, когда хозяйка также поставила варить варенье и уснула, - сообщает пресс-служба администрации Города Котовска. - В результате также произошло задымление.

Фото пресс-службы администрации г. Котовска

ИСТОЧНИК KP.RU

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