В Тамбове участниками аварии стали сразу четыре машины

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:24:52+03:00

Одного из пострадавших в массовой аварии доставили в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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3 августа в 18 часов вечера на улице Советской в районе дома №174 города Тамбова столкнулись сразу четыре автомобиля. Участниками массового ДТП стали «Lada Priora», под управлением 23-летнего мужчины, «Daewoo Nexia», за рулем которой находился 41-летний водитель, «Hyundai Solaris» под управлением 33-летнего мужчины и автомобиль «Ford Focus», за рулем которого был 43-летний тамбовчанин.

- В результате аварии травмы получил водитель автомобиля «Daewoo Nexia», его доставили в больницу им. Архиепископа Луки, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Водителю «Hyundai Solaris» помощь оказали на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU