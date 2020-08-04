ФК «Тамбов» пополнился 39-летним голкипером из самарских «Крыльев Советов»

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:41:41+03:00

Контракт с Сергеем Рыжиковым подписали на один год

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В ФК «Тамбов» из самарских «Крыльев Советов» перешел 39-летний голкипер Сергей Рыжиков. Контракт с футболистом подписан сроком на один год. Играть за «Тамбов» Рыжиков будет под первым номером.

За «Крылья Советов» Рыжиков играл с 2018 по 2020 годы. Спортсмен является двухкратным чемпионом России, двухкратным обладателем Кубка России, двухкратным обладателем Суперкубка России, а также участником чемпионата мира 2014 года.

- В 2008-м году Рыжиков подписал судьбоносный для своей карьеры контракт – он перешел в казанский «Рубин». С этим клубом связаны главные спортивные успехи футболиста. С «Рубином» Сергей дважды выиграл чемпионат России (2008, 2009), стал обладателем Кубка России (2011/12), выиграл два Суперкубка (2010, 2012), дебютировал в Лиге Чемпионов. На его счету 12 матчей в главном клубном европейском турнире, матчи на «ноль» против «Интера» и «Барселоны», а также легендарная победа на «Ноу Камп», вошедшая в историю российского футбола. Также Рыжиков имеет на своем счету 36 матчей в основном турнире Лиги Европы, а в сезоне 2012/13 вместе с «Рубином» вратарь добрался до четвертьфинала турнира, где в упорной борьбе казанцы уступили «Челси», - сообщает пресс-служба официального сайта ФК «Тамбов».

Напомним, ранее ФК «Тамбов» покинул голкипер Гиорги Шелия. Теперь он будет выступать за грозненский «Ахмат».

Кроме того, тамбовскую команду пополнили еще два игрока. Это экс-нападающий «Сочи» Александр Карапетян и украинский нападающий Виталий Балашов. С обоими футболистами подписали контракты на два года.

Фото: пресс-служба ФК "Тамбов"

ИСТОЧНИК KP.RU