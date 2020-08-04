Коронавирус в Тамбове, последние новости на 4 августа: количество заболевших третий день держится на одном уровне

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:43:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области в течение трех дней число заболевших держится на одном и том же уровне. 2,3 и 4 августа в регионе было по 28 новых заболевших COVID-19. Общее число заразившихся - 6103 человека.

Среди новых инфицированных 9 мужчин и 18 женщин в возрасте от 27 до 78 лет, а также 14-летний мальчик.

- На госпитализации находятся 233 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции. – Из них диагноз пневмония у 174 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU