Коронавирус в Тамбове, последние новости на 4 августа: количество заболевших третий день держится на одном уровне
В регионе выявили 28 инфицированных
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В Тамбовской области в течение трех дней число заболевших держится на одном и том же уровне. 2,3 и 4 августа в регионе было по 28 новых заболевших COVID-19. Общее число заразившихся - 6103 человека.
Среди новых инфицированных 9 мужчин и 18 женщин в возрасте от 27 до 78 лет, а также 14-летний мальчик.
- На госпитализации находятся 233 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции. – Из них диагноз пневмония у 174 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU