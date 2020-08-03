В Тамбовской области взрывотехники уничтожили артиллерийский снаряд, обнаруженный в жилом секторе

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:20:43+03:00

Его нашли во время проведения земляных работ

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В поселке Комсомолец во время проведения земляных работ на улице Урожайной в 200 метрах от жилого дома был обнаружен артиллерийский снаряд.

- На место происшествия была направлена группа разминирования ОМОН территориального управления. В ходе осмотра специалисты идентифицировали находку как 76 -миллиметровый снаряд времен войны со следами коррозии, - сообщает региональное управление Росгвардии.

Прибывшие на место происшествия взрывотехники ОМОН с соблюдением мер безопасности вывезли снаряд и уничтожили его.

ИСТОЧНИК KP.RU