Тамбовские выпускники узнали результаты ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:18:02+03:00

Средние баллы оказались ниже, чем годом ранее

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Выпускники 11 классов тамбовских школ узнали последние результаты Единого государственного экзамена основного периода по биологии и иностранным языкам, который проходил 20 июля.

- Одиннадцатиклассники муниципальных общеобразовательных организаций Тамбова сдавали ЕГЭ по трем иностранным языкам: английскому (164 чел.), немецкому (26 чел.) и французскому (2 выпускника), - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Экзамен по биологии выбрала четвертая часть выпускников 11 классов - 275 человек.

По биологии средний балл составил 58,6 (в 2019 - 59,3) и доля выпускников, показавших высокие результаты (81-100 баллов) составила 7,7% (в 2019 -9,4%). Средний тестовый балл по трем иностранным языкам составил 74,2 (в 2019 -79,3) и доля высоких результатов составила 44,2% (в 2019 – 52,2%).

Напомним, что тестовый балл на Едином госэкзамене по иностранным языкам складывается из двух частей (баллы за письменную и устную части), которые сдавались выпускниками в разные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU