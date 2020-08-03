2020-08-03T18:04:49+03:00
Общество

Рынок на Куйбышева в Тамбове решили сохранить

Для того, чтобы торговля велась по правилам, от продуктов подальше перенесут мусорную площадку
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Рынок на улице Куйбышева продолжит свою работу. Такое решение приняла мэр города Наталия Макаревич. Жителей близлежащих домов давно волнует судьба объекта торговли, и большинство — за необходимость его сохранения на этом месте. Рынок востребован. Свежие овощи, фрукты и другую продукцию здесь регулярно приобретают местные жители, не имеющие возможность по разным причинам выезжать за продуктами далеко от дома.

- Просьба жителей сохранить торговлю будет удовлетворена, однако открытым остается вопрос с площадкой для сбора мусора, расположенной неподалеку, - рассказали в пресс-службе администрации города Тамбова. - Вместе с представителями профильных комитетов администрации областного центра и инициативными рассматриваются варианты ее переноса. Этот вопрос решится в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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