Тамбовчан ждут отключения света и воды

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:43:23+03:00

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Как сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова, в связи с проведением работ в областном центре 4 августа будет произведено отключение ряда потребителей от коммунальных услуг.

Из-за ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ отключат электроэнергию по следующим адресам:

с 8.30 до 13.00

ул. К.Маркса, д. 253, 255, 255А;

ул. Рязанская, д. 12-20А, 125;

с 8.30 до 16.30

ул. Песчаная, д. 30-136;

с 8.30 до 16.00

ул. К.Маркса, д. 9-29, 260-276;

пр. Сосновскоий, д. 1-25;

ул. Колхозная, д. 64-88.

Кроме того, в связи с техническим присоединением по улице Рылеева с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодного водоснабжения по следующим адресам:

ул. Рылеева до ул. Ново-северная, д. 45, 47, 49, 51, 53в, 55, 55а;

ул. Менделеева, от ул. Н.Вирты до ул. Защитной;

ул. Ак. Павлова, от ул. Менделеевской до Ново-северной;

ул. Радищева, от ул. Менделеева до ул. Ново-северной;

ул. Планировочная, от ул. Менделеева до ул. Отдыха;

ул. Ново-северная, от ул. Акд. Павлова до ул. Защитной;

ул. Отдыха, от ул. Планировочной до ул. Защитной;

ул. Дальняя и проезд Дальний, от ул. Планировочной до ул. Защитников.

ИСТОЧНИК KP.RU