2020-08-03T14:34:15+03:00
Общество

Сбербанк возобновил прием заявок на «Сельскую ипотеку»

Максимальная сумма кредита для Черноземья — 3 млн рублей
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Сбербанк возобновил прием заявок по программе «Сельская ипотека». Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при использовании сервиса «Электронная регистрация» — снижается до 2,7% годовых, сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного банка.

Приобрести жилье по программе можно на вторичном рынке — у физического или юридического лица по договору купли-продажи, а также на первичном рынке — только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

По условия программы объект недвижимости должен быть расположен в сельской местности. Участвуют все субъекты РФ, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Максимальная сумма кредита для Черноземья — 3 млн рублей. Максимальный срок кредита — 25 лет. Минимальный первоначальный взнос — 15% от общей суммы кредита.

Оформить ипотеку по льготной программе со сниженной ставкой и найти жилье можно онлайн на DomClick.ru.

Программа действует до 31 декабря 2022 года. Новый ипотечный продукт создан на основе государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» с субсидированием процентной ставки.

- Спрос на сельскую ипотеку огромный. Когда мы стартовали с программой в мае этого года, выделенный Минсельхозом для банка годовой лимит — 97 миллионов рублей — был разобран за 8 часов. За это время банк принял примерно 1100 заявок. Мы рады снова предложить клиентам эту программу и надеемся, что она поможет тысячам людей по всей стране улучшить жилищные условия на выгодных условиях, - рассказал директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв.

Напомним, что в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк за первое полугодие 2020 года выдано жилищных кредитов почти на 24,2 млрд рублей. Свои жилищные условия смогли улучшить более 15,7 тысячи семей. Во втором квартале 2020 года, несмотря на пандемию, количество выданных кредитов превысило показатели первого квартала. Новые инициативы банка будут способствовать росту количества новоселий в Черноземье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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