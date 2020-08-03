2020-08-03T16:00:11+03:00
Общество

Дополнительный период сдачи ЕГЭ начался в Тамбовской области

Свои знания продемонстрируют 13 человек
Ксения АЛЕШИНА
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Экзамены завершатся 8 августаЭкзамены завершатся 8 августа
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На Тамбовщине 3 августа стартовал дополнительный период сдачи ЕГЭ. Он пройдет 5, 7 и 8 августа. Всего же участие в экзаменах примут 13 человек.

- Сдать ЕГЭ в августе смогут участники, пропустившие или не завершившие написание экзамена в основной период по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально. Также сдать экзамен в эти дни смогут те, кто был отстранен от участия в ЕГЭ в связи с наличием контактов с заразившимися новой коронавирусной инфекцией во время основного периода ЕГЭ.

Добавим, что участники, сдавшие экзамены в июле, а также те, кто был удален с экзаменов в основной период за нарушения, к сдаче ЕГЭ в августе не допускаются.

В регионе 3 августа экзамен по истории сдавали четыре выпускника, биологию и иностранный язык - по 1 выпускнику. Известно, что был задействован один пункт проведения экзаменов.

Фото: управления образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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