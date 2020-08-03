2020-08-03T15:21:53+03:00
Общество

В Тамбовской области стартует охотничий сезон

С 15 августа по 15 ноября можно отстреливать птиц
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На территории Тамбовской области открывается сезон охоты на пернатую дичь с охотничьим огнестрельным оружием. Отстреливать пернатых разрешается с 15 августа по 15 ноября.

В охотничьих угодьях на территории Тамбовской области разрешается добыча вальдшнепов, тетеревов, перепелов, болотно-луговую, водоплавающую, полевую, степную пернатую дичь.

Согласно установленным нормам добычи охотничьих ресурсов в день охотник может добыть не более трех водоплавающих птиц и трех вальдшнепов, а также не более пяти особей болотно-луговой и столько же степной и полевой дичи.

Специалисты напоминают, что охотник при себе должен иметь охотничий билет, а также несколько видов разрешений - на хранение и ношение пневматического, гладкоствольного огнестрельного оружия, на добычу охотничьих ресурсов. В закрепленных охотничьих угодья к указанным документам добавляется путевка.

- Для получения разрешений на добычу птиц охотнику необходимо оплатить госпошлину и заполнить заявление, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. -

Разрешения на право добычи охотничьих ресурсов выдаются во всех МФЦ области, учреждении «Тамбовохота» (Моршанское шоссе, 30), а также в районах у охотоведов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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