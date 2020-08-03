В «Пехотке» появится новый спортивный центр

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:43:06+03:00

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В Тамбове стартовали предпроектные работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне «Пехотка».

«Пехотка» - большой спальный микрорайон областного центра. Здесь живет много семей с детьми, тамбовчан, ведущих активный образ жизни. Поэтому спортивного объекта здесь очень не хватает. Местные жители с просьбой о возведении спорткомплекса не раз обращались к руководству региона. И теперь в южной части Тамбова появится современный комплекс. Администрация города Тамбова под эти цели выделила участок по улице Астраханская, 173 В.

- Новый физкультурно-оздоровительный комплекс будет включать игровой и тренажерный залы, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Здесь будут открыты спортивные секции для детей, все желающие смогут поддерживать свою физическую форму.

ИСТОЧНИК KP.RU