2020-08-03T14:41:00+03:00
Звезды

На Тамбовщине создадут еще одну модельную библиотеку

Это станет возможным благодаря реализации нацпроекта «Культура»
Ксения АЛЕШИНА
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В 2021 году в Тамбовской области появится еще одна модельная библиотека. Так, городская библиотека-филиал №3 Межпоселенческой центральной библиотеки Жердевского района вошла в число победителей на создание модельных муниципальных библиотек, который проводило Министерство культуры РФ. Таким образом, на модернизацию культурного учреждения выделят 5 млн рублей федеральных средств.

- Средства будут направлены на переоснащение библиотеки, модернизацию обслуживания на основе внедрения информационных технологий в библиотечную практику. Это позволит обновить фонды, отремонтировать здание, создать современный информационный центр, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Добавим, что в настоящее время завершается переход на модельный стандарт в Знаменской детской библиотеке. Всего в рамках нацпроекта «Культура» на Тамбовщине модернизированы уже три сельские библиотеки в Жердевском и Рассказовском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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