Директор тамбовского пункта приема лома присвоил себе почти полмиллиона рублей

24 Июль 2020 2020-07-24T11:19:58+03:00

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В Тамбовской области попал под следствие 36-летний директор пункта приема лома черных и цветных металлов, расположенного в поселке Строитель. Выяснилось, что в июне, когда в пункте не было света, он записал в журнал, что принял пять грузовиков с ломом и заплатил за это 467 тысяч рублей. После этого мужчина взял из кассы такую же сумму и потратил ее. На самом деле, никакого груза в то время не было. Следствием были установлены и опрошены все водители, которые якобы привозили лом в тот день. Все они подтвердили в полиции, что металл не привозили и денег не получали.

- В следственном подразделении ОМВД России по Тамбовскому району возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - В ходе расследования уголовного дела следствием проводится сбор улик и доказательств совершения преступления, проводится опрос свидетелей. В соответствии с законодательством подозреваемому грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, либо до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU