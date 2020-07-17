В Тамбовской области заработает мобильный «Кванториум»

17 Июль 2020 2020-07-17T18:04:56+03:00

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Для ребят из сельской местности совсем скоро будут доступны увлекательные занятия по робототехнике, информационным технологиям, промышленному дизайну и другим современным дисциплинам. В 2020-2021 учебном году на Тамбовщине в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» начнет работу первый мобильный технопарк «Кванториум».

Как пояснили в управлении образования и науки области, сейчас ведется активная подготовка к запуску нового проекта. Закупают высокотехнологичное оборудование. Проходят обучение педагоги - наставники мобильного кванториума. Разрабатываются программы для обучения детей.

На создание первого мобильного технопарка было выделено 16,6 миллиона рублей из федерального бюджета. Из областного добавили 300 тысяч рублей. Кроме того, на дальнейшее обеспечение деятельности технопарка из бюджета Тамбовской области направят 2 миллиона рублей. Мобильный технопарк станет структурным подразделением школы № 22 города Тамбова, на базе которой расположен детский технопарк «Кванториум-Тамбов».

В этом году участниками проекта мобильного технопарка станут шесть школ: Бондарская, Знаменская, Платоновская, Сатинская, Сосновская школа № 2 и Покрово-пригородная школа Тамбовского района. По очереди, с сентября по май, для учеников этих школ занятия в мобильном технопарке проведут две педагогические команды. В каждой из школ одна команда задержится на 12 рабочих дней.

За это время на базе мобильного технопарка педагоги будут заниматься с детьми по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей, а также предметной области «Технология».

В управлении образования и науки области подчеркнули, что на данный момент по программам дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности в регионе занимаются около 21 тысячи человек.

- Работа мобильного технопарка позволит охватить дополнительно еще одну тысячу детей, интересующихся инновационными направлениями технического творчества, изобретательством, проектной и исследовательской деятельностью, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU