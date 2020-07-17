В Тамбове мужчину осудили за вождение автомобиля в пьяном виде

17 Июль 2020 2020-07-17T16:15:36+03:00

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В Тамбове суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Установлено, что тамбовчанин, привлеченный к административной ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, 30 января текущего года, вновь сел за руль нетрезвым. При движении по улице Бастионной он не справился с управлением, в результате чего машина съехала на обочину, где застряла в снегу.

- С учетом мнения государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU