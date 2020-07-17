Тамбовские охотоинспекторы поймали браконьеров, убивших лося
В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело
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Во время одного из рейдов тамбовские охотинспекторы задержали группу охотников, которые незаконно добыли лося. Браконьеры будут наказаны по закону. В отношении них возбуждено уголовное дело.
Всего за полгода охотинспекторы провели 1876 рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением гражданами природоохранного законодательства на охоте на территории региона.
- В рамках контрольных выездов было выявлено 274 нарушения. По каждому факту составлены протоколы, на нарушителей наложены штрафные санкции, - сообщили в областном охотоуправлении.
ИСТОЧНИК KP.RU