Тамбовские охотоинспекторы поймали браконьеров, убивших лося

17 Июль 2020 2020-07-17T17:00:23+03:00

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Во время одного из рейдов тамбовские охотинспекторы задержали группу охотников, которые незаконно добыли лося. Браконьеры будут наказаны по закону. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Всего за полгода охотинспекторы провели 1876 рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением гражданами природоохранного законодательства на охоте на территории региона.

- В рамках контрольных выездов было выявлено 274 нарушения. По каждому факту составлены протоколы, на нарушителей наложены штрафные санкции, - сообщили в областном охотоуправлении.

ИСТОЧНИК KP.RU