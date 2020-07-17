Тамбовчанин угрожал заколоть вилами родственницу

17 Июль 2020 2020-07-17T14:23:57+03:00

Подобное поведение мужчины позволял себе уже не в первый раз

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В Жердевском районе 61-летняя пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о угрозе убийством. Она рассказала, что поссорилась со своим 63-летним родственником. Разъяренный мужчина схватил стоящие неподалеку вилы и набросился с ними на женщину.

Испуганная пенсионерка не знала, что делать, но вскоре конфликт утих. На следующие сутки потерпевшая заявила в полицию.

- Полицейские опросили злоумышленника, который не стал отрицать свою вину. Вилы в качестве вещественного доказательства изъяты. Ранее мужчина уже не раз был замечен в подобном поведении. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU