2020-07-17T12:38:43+03:00
Происшествия

В Тамбовской области женщина подозревается в убийстве односельчанина

Она нанесла своему знакомому несколько ударов ножом
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области в одном из сел Токаревского района было обнаружено тело 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

В совершении данного преступления подозревается 47-летняя знакомая погибшего. По версии следствия, мужчина распивал в доме у подозреваемой спиртные напитки. Во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой женщина схватила с табуретки нож и нанесла односельчанину несколько ударов. От полученных ранений потерпевший сразу скончался.

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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