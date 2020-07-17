2020-07-17T13:22:18+03:00
Общество

Роспотребнадзор запретил купаться на девяти пляжах в Тамбовской области

Специалисты установили, что вода не соответствует санитарным нормам
Ксения АЛЕШИНА
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Согласно данным на 17 июля, на Тамбовщине девять пляжей непригодны для купания. По информации регионального Роспотребнадзора, вода водоемов не соответствует санитарному законодательству.

В Тамбове специалисты не рекомендуют купание в р. Цна в районе МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. Федорова, пляж «Пригородный» (по микробиологическим показателям).

В Тамбовском районе проверку не прошли р. Цна, пляж «Бокинский» с. Бокино (по паразитологическим показателям); р. Цна пляж «Татановский» (по санитарно-химическим показателям и по паразитологическим показателям).

В Бондарском районе сотрудники Роспотребнадзора забраковали р. Б. Ломовис, с. Бондари (по санитарно-химическим показателям ); пруд с. Керша (по санитарно-химическим показателям).

Также запрещено купание:

- Кирсановский район, р. Ворона о/л «Мечта» п. Садовка (по санитарно-химическим показателям);

- Уметский район, пруд а/д Тамбов-Умет (по санитарно-химическим показателям);

- Рассказовский район, пруд «Коптевский» с. Коптево (по микробиологическим показателям).

- Мордовский район, река Питюг р.п. Новопокровка (по микробиологическим показателям).

ИСТОЧНИК KP.RU

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