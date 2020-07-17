Тамбовские выпускники узнали первые результаты ЕГЭ: в области 15 стобалльников

17 Июль 2020 2020-07-17T11:48:58+03:00

4 человека получили высший результат на экзамене по литературе, 9 – по информатике и 2- по географии

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Тамбовские выпускники узнали первые результаты единого государственного экзамена. 3 июля ребята сдали экзамены по трем предметам – географии, литературе и информатике. Как отметили в управлении образования и науки области, все выпускники показали хорошие знания - средние баллы по экзаменам даже чуть превысили уровень прошлого года. При этом четыре выпускника набрали высший балл за ЕГЭ по литературе. Девять - блестяще справились с экзаменом по информатике, двое получили максимальный балл на экзамене по географии.

- Для тех, кто по уважительным причинам не смог в назначенный день прийти на ЕГЭ, назначены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам 24 и 25 июля, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU