Тамбовские выпускники узнали первые результаты ЕГЭ: в области 15 стобалльников
Тамбовские выпускники узнали первые результаты единого государственного экзамена. 3 июля ребята сдали экзамены по трем предметам – географии, литературе и информатике. Как отметили в управлении образования и науки области, все выпускники показали хорошие знания - средние баллы по экзаменам даже чуть превысили уровень прошлого года. При этом четыре выпускника набрали высший балл за ЕГЭ по литературе. Девять - блестяще справились с экзаменом по информатике, двое получили максимальный балл на экзамене по географии.
- Для тех, кто по уважительным причинам не смог в назначенный день прийти на ЕГЭ, назначены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам 24 и 25 июля, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU